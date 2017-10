Kerktoren volgende maand in steigers

Hoogstraten - De toren van de Sint-Katharinakerk is nog enkele weken in vol ornaat te bewonderen. In de loop van november wordt een stelling geplaatst voor restauratiewerken die minstens anderhalf jaar duren.

Bij de heropbouw van de kerk na de Tweede Wereldoorlog zijn bouwmaterialen van mindere kwaliteit gebruikt. Daardoor heeft de 105 meter hoge bakstenen toren te lijden onder betonrot en komen steenstukken los. “De stelling wordt eerst opgebouwd tot aan de galmgaten”, legt ­schepen van Openbare Werken Michel Jansen (N-VA) uit. “Die moeten opengemaakt worden voor het verwijderen van de beiaard. Als dat gebeurd is, bouwt men de steigers verder op tot de torenspits. Het restauratiedossier is heel oud, maar er komt nu eindelijk schot in de zaak. Ook het herstel van het torenuurwerk en de glasramen van de kerk is in de werken inbegrepen. De wijzers van het uurwerk aan de westkant staan al lang stil.”

De restauratie houdt onder andere het verwijderen van losliggende stenen en voegwerk, het vernieuwen van de dakbedekking en het buitenschrijnwerk en het vervangen van de metalen onderdelen in. Een gespecialiseerde firma heeft in april nog een aantal stenen preventief verwijderd.

Vlaanderen betaalt 80% van de kosten voor de toren, die in totaal 3,6 miljoen euro bedragen. De stad en de kerkfabriek moeten elk 10% financieren. “Dat bedrag is opgenomen in het budget van dit jaar, net als ons aandeel voor de werken aan de beiaard. Alle subsidies zijn toegekend. De renovatie van het kerkschip gebeurt later. Dat dossier moet nog afgerond worden”, zegt Michel Jansen.

1 miljoen euro

De restauratie van de beiaard wordt geraamd op iets meer dan een miljoen euro. De stad betaalt 130.000 euro. Naast het herstellen van de bestaande klokken komen er vier nieuwe bij. Zo krijgt Hoogstraten een volledige beiaard. De kerk blijft tijdens de restauratiewerken open voor diensten en andere activiteiten. Bezoekers kunnen naar binnen via een zij-ingang.