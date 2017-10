Balen - Wijnand de Bruijn uit Balen daagt het Agentschap Natuur en Bos (ANB) voor de vrederechter. Hij eist dat ANB de waterlopen in de Most ruimt, zodat zijn grond niet onder water komt te staan.

Enkele maanden geleden deed Wijnand de Bruijn in deze krant zijn beklag over de natuurherstelwerkzaamheden die ANB in het natuurgebied De Most doet. Volgens hem veroorzaken de ingrepen wateroverlast op ...