TIJDSLIJN. Bende Van Nijvel: de feiten opgelijst

Brussel - Het onderzoek naar de gewelddadige overvallen van de Bende van Nijvel kwam de voorbije dagen in een stroomversnelling terecht. Nadat de identiteit van “de Reus” bekend raakte, duikt het ene verhaal na het andere op over de voormalige rijkswachter. Maar hoe hield de Bende van Nijvel ons land in de jaren tachtig in de ban? Een overzicht van de feiten die in verband gebracht worden met de Bende.

13 maart 1982: Overval op wapenhandel Bayard in Dinant

In de loop van de namiddag dringen twee mannen binnen in wapenhandel Bayard in de Saxstraat in Dinant. Ze stelen daar een eendenroer (jachtgeweer) kaliber 10 uit een van de etalages. De wapenhandelaar ziet nog net de daders met het wapen ontsnappen.

Dit is de eerste uit een lange lijst van bloedige aanslagen gepleegd tussen 1982 en 1985 die toegeschreven worden aan de Bende van Nijvel. De bende is verantwoordelijk voor de dood van 28 mensen.

10 mei 1982: Diefstal van een Volkswagen Santana in Lembeek

In de nacht van 10 op 11/05/1982 breken dieven in bij een Volkswagendealer in Lembeek, aan de Bergensesteenweg. Ze dringen binnen door een raam te breken en rijden weg met een blauwe Volkswagen Santana. Die wagen zal gebruikt worden tijdens de overval op kruidenierszaak Piot in Maubeuge (14/08/1982) en tijdens de overval op wapenhandel Dekaise in Waver (30/08/1982). Beide overvallen worden toegeschreven aan de Bende van Nijvel.

14 augustus 1982: Overval op een kruidenierszaak in Maubeuge (Frankrijk): een politieman geblesseerd

In de nacht van 13 op 14/08/1982 overvallen verschillende individuen kruidenierszaak Piot aan de Place des Nations in het Franse Maubeuge. Een anoniem telefoontje waarschuwt de Franse politie, die meteen een patrouille stuurt. Ter plaatse worden de agenten door de dieven onder vuur genomen. Een van hen, Christian Delacourt, wordt neergeschoten, maar overleeft. De daders vluchten naar België met de Volkswagen Santana die op 11/05/1982 gestolen werd in Lembeek.

Foto: BELGA

30 september 1982: Overval op wapenhandel Dekaise in Waver: een politieman doodgeschoten

Om 10.15 uur stormen twee gewapende onbekenden de winkel binnen van de gereputeerde wapenhandelaar Daniel Dekaise in Waver. Nadat ze de wapenhandelaar en twee van zijn klanten neergeslagen hebben, stelen de daders een groot aantal wapens. De overval gaat niet onopgemerkt voorbij en een combi van de Waverse politie, die zich in dezelfde straat bevindt, wordt op de hoogte gebracht. Agent Claude Haulotte (33) besluit in te grijpen en wordt onder vuur genomen. De eerste twee kogels doen hem in elkaar stuiken; de derde raakt hem dodelijk in het hoofd. De daders verplaatsen de combi, die hen de doorgang verspert, en vluchten met de blauwe Volkswagen Santana die op 11/05/1982 gestolen werd. Twee rijkswachters, Roland Campinne (42) en Bernard Sartillot (42), zetten de achtervolging in richting Overijse. In Hoeilaart slaagt de Renault 4L erin de Santana voorbij te steken en de daders de weg af te snijden. Dat leidt tot een vuurgevecht, waarin beide gendarmes zwaargewond raken. De daders kunnen ontsnappen en rijden richting Zoniënwoud. Daar wordt de wagen diezelfde avond uitgebrand teruggevonden. De Santana werd eveneens gebruikt tijdens de overval op kruidenierszaak Piot in Maubeuge (14/08/1982).

Francis Zwarts Foto: Vum

26 oktober 1982: Veiligheidsagent Francis Zwarts wordt vermoord

Zwarts had ‘s avonds op de luchthaven een koffer met een inhoud met een waarde tussen 67 en 90 miljoen frank in ontvangst genomen. Die bracht hij, zonder de gebruikelijke begeleiding, met een Volkswagen-bestelwagen (omdat het geblindeerd voertuig dat normaal hiervoor gebruikt wordt, niet beschikbaar was) naar Brucargo. Zwarts komt echter nooit aan. Zwarts wordt niet teruggevonden en ook de daders blijven spoorloos. Wel zijn er weer sporen die naar de Groep Diane, ex-rijkswachters en Madani Bouhouche wijzen. De verdwijning van Zwarts vertoont veel gelijkenissen met de overval op een koerier van Kirschen & Co , Antoine Brouwers, vier maanden eerder.

22 december 1982: Moord op de conciërge van de Auberge du Chevalier in Beersel

In de nacht van 22 op 23/12/1982 dringen individuen de Auberge du Chevalier, aan de voet van het kasteel van Beersel, binnen. De mannen gaan naar boven en breken de deur van de kamer van conciërge José Vanden Eynde (72) open, die hij gebarricadeerd had. Het slachtoffer wordt gemarteld en vervolgens vermoord met zeven kogels in het hoofd. In de ochtend van 23/12/1982 ontdekt de zoon van de conciërge het lichaam van zijn vader naakt en vastgebonden aan zijn bed. Polsen en enkels zijn vastgebonden met een telefoonkabel. De daders stalen niets, behalve de inhoud van een koffertje. Ze dronken alcohol en aten wild en taart, alvorens te vertrekken. Drie weken later, op 12/01/1983, wordt een Brusselse chauffeur in Bergen dood teruggevonden in de koffer van zijn taxi. Onderzoek wijst uit dat de taxichauffeur en Vanden Eynde voor dezelfde taxibaas in Sint-Gillis gewerkt hadden en dat voor beide moorden hetzelfde wapen werd gebruikt.

12 januari 1983: Ontdekking van het lijk van een taxichauffeur in Bergen

In Bergen ontdekt de politie het levenloze lichaam van een Griekse taxichauffeur uit Brussel, Constantin Angelou, in de kofferbak van zijn Mercedes. Het lichaam is dubbelgevouwen en baadt in het bloed. Angelou werd vermoord met vier kogels in het hoofd. De onderzoekers stellen vast dat de taxichauffeur doodgeschoten werd op weg tussen Brussel en Bergen, door klanten die hij op het Flageyplein in Brussel oppikte in de nacht van 07 op 08/01/1983. Het taxibedrijf waarvoor Angelou werkte, is hetzelfde als datgene waarvoor ook José Vanden Eynde (vermoord op 23/12/1982 in Beersel) gewerkt had.

11 februari 1983: Overval op de Delhaize van Genval: geen slachtoffers

In de vroege avond overvallen vier gewapende en gemaskerde mannen de Delhaize van Genval zonder slachtoffers te maken. Na binnengedrongen te zijn in de winkel en enkele schoten in de lucht gelost te hebben, dwingen ze de winkelbedienden al het beschikbare geld over te dragen. Met hun buit van 700.000 Belgische frank vluchten de dieven in de Peugeot 504 die op 28/01/1983 gestolen werd in Watermaal-Bosvoorde.

14 februari 1983: Diefstal van een Volkswagen Golf in Plancenoit (Lasne)

Iets na 19 uur wordt mevrouw Geneviève Van Lindt de Jeugde het slachtoffer van een carjacking voor haar woning in Plancenoit. Een man die uit een Peugeot 504 stapt, richt een wapen op haar wanneer ze haar Volkswagen Golf verlaat. De man dwingt haar haar sleutels achter te laten, vertrekt met de wagen en wordt gevolgd door zijn medeplichtige in de Peugeot. De Golf, waarvan de diefstal wordt toegeschreven aan de Bende van Nijvels, zal gebruikt worden voor de overval op de Delhaize van Ukkel (25/02/1983) en op die van Halle (03/03/1983). Op 09/06/1983 zal de Golf uitgebrand teruggevonden worden in het Bois de Hourpes in Anderlues.

25 februari 1983: Overval op de Delhaize van Ukkel: één gewonde

Na de overval op de Delhaize van Genval (11/02/1983) herhaalt de Bende van Nijvel hetzelfde scenario in de Delhaize van Fort Jaco in Ukkel. Rond 19.30 uur dringen drie gemaskerde en gewapende mannen de winkel binnen en grijpen daar een buit van 600.000 Belgische frank. Wanneer ze de winkel weer verlaten, beschiet een van de daders een voorbijganger die probeert te vluchten, Elie Collet. De man raakt gewond aan de knie. De overvallers vluchten in de Golf die op 14/02/1983 tijdens een carjacking in Plancenoit gestolen werd door twee mannen in een Peugeot 504. Het ballistisch onderzoek toont aan dat een van de wapens die gebruikt werden in de Delhaize van Fort Jaco, een kaliber 38, dezelfde kenmerken vertoont als het wapen dat gebruikt werd tijdens de overval op de Delhaize van Genval (11/02/1983). Voor de eerste maal beschrijft een getuige een grote man als zijnde een van de bendeleden. De Golf wordt op 09/06/1983 teruggevonden in het Bois de Hourpes in Anderlues.

3 maart 1983: Overval op de Colruyt van Halle: één dode

Drie of vier gemaskerde en gewapende mannen stappen uit een wagen op de parking van de Colruyt in Halle. Eens binnen in de winkel schieten ze twee maal in de lucht om het personeel te dwingen op de grond te liggen. Terwijl een van de overvallers zich met het personeel en de klanten bezighoudt, gaan twee anderen naar het bureau van de manager op de eerste verdieping. Nadat hij gedwongen is de kluis te openen, krijgt manager Walter Verstappen een schot in de nek. De daders vluchten met een buit van iets meer dan een miljoen Belgische frank in de Golf die eveneens gebruikt werd voor de overval op de Colruyt van Ukkel (25/02/1983). Bewusteloos, maar nog in leven, wordt Verstappen naar het ziekenhuis Leopoldpark in Etterbeek gebracht, waar hij kort na opname overlijdt. Het projectiel dat hem velde, is een kogel van kaliber 28. De Golf, op 14/02/1983 gestolen in Plancenoit, zal op 09/06/1983 uitgebrand teruggevonden worden in het Bois de Hourpes, nabij Anderlues.

8 juni 1983: In Eigenbrakel wordt een Saab 900 turbo gestolen

In de nacht van 07 op 08/06/1983 steelt de Bende van Nijvel een Saab 900 uit de showroom van een garage van Michel Jadot aan de Chaussée d’Ophain. Nadat ze een dakraam gepasseerd zijn, schieten de dieven de Duitse herder van de garagist in het hoofd met elf kaliber 22-kogels, en daarna rijden ze weg met de auto. De blauwe Saab turbo zal gebruikt worden voor de overval op de textielfabriek Wittock-Van Landeghem in Temse (10/09/1983) en voor de overval op de Colruyt van Nijvel op 17/09/1983.

10 september 1983: Overval op een textielfabriek in Temse: één dode

Tijdens de nacht dringen onbekenden de textielfabriek Wittock-Van Landeghem in Temse binnen. Ze nemen zeven ultraperformante kogelvrije vesten, prototypes, mee, waarvan ze het bestaan wel moesten kennen. De conciërge, Joseph Broeders (25), wordt hierbij doodgeschoten. Zijn vrouw, Linda Van Huffelen (25), raakt zwaargewond en ligt gedurende verschillende weken in coma. De daders vluchten met de Saab 900 turbo die in de nacht van 07 op 08/06/1983 gestolen werd in de garage van Michel Jadot in Eigenbrakel.

17 september 1983: Overval op de Colruyt van Nijvel: drie doden en twee gewonden

Om 01.10 uur ‘s ochtends stopt een Mercedes aan de benzinepompen van de Colruyt van Nijvel. Jacques Fourez (49) en Elise Dewit (49), de inzittenden, krijgen verschillende kogels in het hoofd. Hun lichamen worden verstopt achter de winkelkarren. Enkele minuten later, wanneer de daders binnendringen in het magazijn nadat ze met een snijbrander de metalen deur openden, gaat het inbraakalarm van de Colruyt af, waardoor de rijkswacht van Nijvel verwittigd wordt. Om 01.30 uur komen twee rijkswachters ter plaatse. Ze worden onder vuur genomen door de daders en in het daaropvolgende vuurgevecht wordt rijkswachter Marcel Morue (31) geblesseerd en daarna afgemaakt met drie kogels van een riotgun vol in het gezicht. Later worden 24 kogels teruggevonden in zijn lichaam. De tweede rijkswachter, Jean-Marie Lacroix (30), raakt gewond, maar overleeft door te doen alsof hij dood is. De kogel die zijn einde moet betekenen, ketst af op het schouderstuk van zijn uniform. De daders vluchten in de Saab en de Mercedes van het vermoorde koppel, met een schamele buit, die geschat wordt op 22.000 Belgische frank en bestaat uit oliebidons, pralinedozen en koffie.

Rijkswachter Lacroix slaat alarm en om 01.44 uur merkt een Golf van de politie van Eigenbrakel de overvallers op. Na een achtervolging door de straten van Eigenbrakel parkeren de gangsters hun Saab en Mercedes nabij de bar Le Diable Amoureux. Wanneer de Golf van de politie ter hoogte van de Mercedes komt, wordt die met een riotgun onder vuur genomen. De bestuurder raakt gewond en versnelt. Enkele seconden later wordt het voertuig onder vuur genomen vanuit de Saab. De patrouille komt in een kruisvuur terecht en de daders weten te ontsnappen. Bij zonsopgang wordt de Saab teruggevonden aan de Alsembergsesteenweg in Eigenbrakel, met de magere buit nog aan boord.

17 september 1983: Overval op het restaurant ‘Les Trois Canards’ in Ohain: één dode

In de nacht van 01 op 02/10/1983 dringen onbekenden met carnavalsmaskers binnen in het restaurant ‘Les Trois Canards’ in Ohain, nabij de Leeuw van Waterloo. Ze nemen de baas, Jacques Van Camp, mee naar de parking, waar ze hem doden met een schot in de nek. Vervolgens stelen ze de roodzwarte Golf GTI van Van Camps dochter, die gebruikt zal worden voor de overval op de Delhaize van Beersel (07/10/1983) en op de sierradenwinkel van Anderlues (01/12/1983). De Golf GTI zal uitgebrand teruggevonden worden in het Bois de Hourpes nabij Lobbes op 01/12/1983.

7 oktober 1983: Overval op de Delhaize van Beersel: één dode en drie gewonden

Rond 19.30 uur parkeert een zwarte Golf GTI met drie gemaskerde inzittenden zich op de parking van de Delhaize in Beersel. De mannen gijzelen een jonge student, Daniel Heysselaer, en dringen de winkel binnen om de recette te stelen. Eenmaal binnen doden ze de manager, Freddy Vermaelen, en verwonden ze twee kassiersters en een klant met hun riotgun. Ze vluchten met een buit van 1,3 miljoen Belgische frank in de GTI die enkele dagen eerder gestolen werd aan het restaurant ‘Les Trois Canards’ in Ohain. Diezelfde GTI zal op 01/12/1983 uitgebrand teruggevonden worden in het Bois de Hourpes in Anderlues.

1 december 1983: Overval op een juwelenzaak in Anderlues: twee doden

Rond 18.30 uur stopt een zwarte Golf GTI voor de juwelenzaak van Jean Szymusik en zijn vrouw Maria Krystina Slomka in de Stationstraat in Anderlues. Drie van de vier inzittenden gaan de zaak binnen, gewapend met een riotgun en een bijl. Ze schieten Maria Krystina neer, alvorens verschillende malen op haar man te schieten. Beiden worden vervolgens afgemaakt met verscheidene kogels in het hoofd. De buit van de moordenaars is belachelijk: ze bestaat uit slechts enkele juwelen. Een uur later wordt de Golf GTI uitgebrand teruggevonden in het Bois de Hourpes in Anderlues. De wagen was van Catherine Van Camp en werd op 02/10/1983 aan het restaurant ‘Les Trois Canards’ in Ohain gestolen.

Overval op de Delhaize van Eigenbrakel Foto: BELGA

27 september 1985: Overval op de Delhaize van Eigenbrakel en Overijse: acht doden

Kort na 20 uur stappen drie gemaskerde en gewapende mannen uit een Golf GTI op de parking van de Delhaize in Eigenbrakel. Ze volgen hetzelfde scenario als bij de overval op de Delhaize in Beersel en gijzelen een kind van twaalf wanneer ze richting Delhaize stappen. Op de parking schiet één van de mannen een klant neer die de Delhaize verlaat. De klant is op slag dood. Eenmaal binnen schieten de mannen nog een klant dood en steken ze het geld van de kassa’s in een zak. Terug op de parking schiet een van de mannen meermaals op een bestelwagen, waarin een vader en zoon zitten. De vader overlijdt aan zijn verwondingen, de zoon raakt ernstig gewond. Vervolgens vluchten de daders in de Golf GTI om diezelfde avond ook de Delhaize van Overijse te overvallen. De getuigen van de overval in Eigenbrakel hebben het over een ‘reus’ onder de daders, die de leider van de bende leek.

Overval op de Delhaize van Eigenbrakel Foto: BELGA

Rond 20.30 uur herhaalt het scenario zich in Overijse. Drie gemaskerde en gewapende mannen stappen uit een Golf GTI op de parking van de Delhaize en openen het vuur willekeurig. Fietser Stéphane Notte (14) wordt dodelijk geraakt. De overvallers zetten hun macabere opmars verder en schieten een afficheplakker van de CVP neer, die op een ladder staat. Vervolgens worden twee andere klanten doodgeschoten. De paniek verspreidt zich door de supermarkt wanneer de mannen binnenkomen. Ze bevelen de kassiersters het geld af te geven. Een van de werkneemsters, die niet snel genoeg gehoorzaamt, krijgt een kogel in het hoofd. De drie mannen vluchten met de Golf GTI die op 22/09/1985 in Erps-Kwerps werd gestolen, met een buit van 200.000 Belgische frank. Er vielen in totaal acht doden.

Overval op de Delhaize van Overijse Foto: Photo News

Overval op de Delhaize van Overijse Foto: BELGA

Overval op de Delhaize van Aalst Foto: Photo News

9 november 1985: Overval op de Delhaize van Aalst: acht doden

Rond 19.30 uur parkeert een Golf GTI met drie inzittenden zich op de parking van de Delhaize van Aalst. Eenmaal uit het voertuig beginnen de mannen, gekleed als militairen en met hun gezicht verborgen achter een kap of een sjaal, te schieten op klanten die zich buiten de winkel bevinden. Drie leden van hetzelfde gezin worden geraakt: vader, moeder en dochter zijn op slag dood; de zoon (David Van de Steen) raakt gewond. Er wordt geschoten op klanten die hun kar voortduwen of die in hun auto zitten.

Ook wanneer de bendeleden in de Delhaize zijn, wordt het bloedbad voortgezet. De drie mannen stelen het geld uit de kassa’s en uit een kleine kluis, alvorens de winkel weer te verlaten. De aanval duurt slechts enkele minuten, maar in die korte tijd worden 40 kogels afgevuurd. Acht mensen worden vermoord, negen anderen raken gewond. Buiten de winkel ontstaat er een vuurgevecht tussen de overvallers en de politie, die net ter plaatse is. De overvallers weten echter te ontsnappen. Volgens getuigen bevond er zich een ‘reus’ onder de aanvallers, die de leider van de bende leek te zijn. Deze overval is de laatste in de reeks van aanslagen toegeschreven aan de Bende van Nijvel.

Overval op de Delhaize van Aalst Foto: Photo News

Overval op de Delhaize van Aalst Foto: Photo News

Overval op de Delhaize van Aalst Foto: Photo News

Overval op de Delhaize van Aalst Foto: Photo News

7 januari 1986: Wapenverzamelaar Juan Mendez-Blaya wordt vermoord teruggevonden aan de E40 in Genval-Rosières

Op een parkeerstrook langs de snelweg tussen Brussel en Namen in Rosières wordt Juan Mendez Blaya, ingenieur bij wapenfabriek FN en wapenverzamelaar, dood teruggevonden achter het stuur van zijn wagen. Hij werd in het hoofd geschoten.

Madani Bouhouche Foto: BELGA

Op 15/05/1985 werden uit de woning van Mendez tientallen wapens gestolen. Een deel daarvan werd later teruggevonden in door Madani Bouhouche en Robert Beijer gehuurde garages in Brussel. Onder meer de weduwe van Mendez zei naderhand dat haar echtgenoot vreesde dat die wapens kort daarop waren gebruikt door de Bende van Nijvel bij hun zware overvallen. Nog volgens de weduwe verkocht Mendez kort voor zijn dood enkele wapens aan ex-rijkswachter Bouhouche, maar die betaalde hem niet meteen. Eén van de onderzoekspistes gaat ervan uit dat Bouhouche Mendez vermoordde op de afspraak waarop hij hem zou betalen. Bij Bouhouche thuis wordt een 9 mm-pistool met kogels gevonden waarvan experts aanvankelijk vaststellen dat het om het moordwapen ging. Op het assisenproces in 1994-1995 trekt een van die experts zijn stelling weer in en wordt Bouhouche vrijgesproken voor deze moord. Hij wordt wel veroordeeld voor andere feiten.