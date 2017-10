Van gewone sigaret naar dampen? Premie voor verzekering gaat omlaag

Stoppen met roken en overschakelen naar elektrische sigaretten is niet alleen beter voor de gezondheid, het kan ook jouw portemonnee ten goede komen. Je kan er namelijk een korting mee krijgen op de schuldsaldoverzekering.

Als je een lening aangaat voor de aankoop van een huis, wordt je (bijna altijd) verplicht door de bank om ook een schuldsaldoverzekering af te sluiten. Die verzekering zorgt ervoor dat, als je zou sterven nog voor de lening volledig is terugbetaald, jouw naasten niet worden opgezadeld met die schuld.

De premie voor die schuldsaldoverzekering hangt niet alleen af van het uitgeleende bedrag en de termijn waarop het bedrag wordt terugbetaald. Ook de gezondheid van de verzekerde speelt mee. Zo betaal je bijvoorbeeld een hogere premie als blijkt dat je rookt. Maar wie daar uiteindelijk mee stopt, kan zijn of haar premie laten herzien. Ook wie overschakelt van sigaretten naar elektronische sigaretten zonder nictoine kan in aanmerking komen voor een korting op de premie. Belangrijke voorwaarde is wel dat je dan moet slagen voor een nicotinetest. Dat is een urinetest die de hoeveelheid cotinine, een bestanddeel van nicotine, meet die zich in het lichaam bevindt.

Er zit echter wel een addertje onder het gras. Eerst en vooral zijn de regels verschillend van verzekeraar tot verzekeraar. Maar ten tweede kan het ook zijn dat de premie wel verlaagd wordt omdat je gestopt bent met roken, maar dat ze anderzijds ook wel weer omhoog gaat omdat je intussen een aantal jaren ouder bent.