‘Beleggende dorpskapper’ uit Hoevenen voor de rechter

Stabroek - In Antwerpen begint dinsdag het proces tegen Walter C. uit Hoevenen. De dorpskapper wordt er van verdacht verschillende klanten te hebben opgelicht.

Het dossier rond Walter C. barstte in alle hevigheid los in januari 2015. Toen raakte in Gazet van Antwerpen bekend dat de dorpskapper jarenlang verschillende van zijn klanten had opgelicht. Hij beloofde hen interesten van liefst 25% als ze hun geld bij hem belegden. Op die manier kon de man tussen 1,5 en 2 miljoen euro achteroverdrukken.

Waar het geld naar toe is, is niet duidelijk. C. liet zich failliet verklaren. “Telkens wanneer ik naar mijn geld vroeg , diste hij een verhaal op over zijn zieke kinderen, ziekenhuisopnames of een afgesprongen nieuwe relatie”, vertelde een van de slachtoffers in 2015 in deze krant.

In twee verschillende oplichtingdossiers, met respectievelijk drie en twaalf slachtoffers die zich burgerlijke partij stelden, wordt C. nu vervolgd. Hij verschijnt vandaag voor het eerst voor de strafrechter in Antwerpen.

De rechtbank zal zich dinsdag beperken tot het vastleggen van een agenda voor de effectieve behandeling van de zaak. Vermoedelijk wordt het dossier in het voorjaar van 2019 echt behandeld. C. riskeert tot vijf jaar gevangenisstraf.