Deelnemers lopen door oude fabriek van ‘de soepboer’

Arendonk - Wie de voormalige fabriek van ‘de soepboer’ in de Kerkstraat in Arendonk eens vanbinnen wil bekijken, krijgt daar tijdens de Soepathlon een unieke gelegenheid toe. Nadien gaat het gebouw tegen de vlakte.

De tweede editie van de Soepathlon heeft plaats op zaterdag 28 oktober. Het evenement wordt georganiseerd door zeven vijftien- en zestienjarigen, bijgestaan door buurtbewoner Erwin Cools.

Met de loopwedstrijd willen Maarten, Robbe, Daan, Nelis, Pieter, Wiebe en Klaas hulde brengen aan de in Arendonk alombekende soepboertoer. De tocht van 2,5 kilometer vertrekt aan het soepboerstraatje en gaat via de ­Roobeek weer naar de Kerkstraat.

Nieuw dit jaar is dat de deelnemers door de oude gebouwen van Natuursoep in de Kerkstraat kunnen lopen. “Het gebouw stond al een tijdje leeg, maar is recent verkocht. Een van onze kameraden kende de zoon van de nieuwe eigenaar. Toen we op gesprek gingen, was hij meteen enthousiast”, vertelt Maarten Lefelon (16). “Niet alleen de lopers, maar ook supporters krijgen toegang tot het pand.”

De organisatoren waren tijdens hun bezoek onder de indruk. “De fabriek is een stuk groter dan ze lijkt. Op de plaats waar de soep werd gekookt, hangen de witte tegels nog tegen de muren”, zegt ­Erwin Cools (57). “De deelnemers lopen ook een stukje door de tuin van de soepboer. Vlak voor de finish komen ze weer op het vaste traject.”

Vorig jaar bracht de Soepathlon 700 euro op. Dat bedrag werd geschonken aan Vibo De Brem. “Onze evaluatievergadering had plaats een dag nadat onze bomma was gestorven aan kanker”, zegt Maarten. “We hebben toen beslist om elk jaar een ander goed doel te steunen. Voor 2017 viel de keuze op de Stichting tegen Kanker.”

In de verlaten fabriek heeft ook de afterparty plaats. Die duurt tot 2u. Het soepboerstraatje zelf wordt tijdens de loopwedstrijd verkeersvrij gemaakt.

De namiddag start om 15.30u met een Kidsrun voor kinderen tot 12 jaar. Om 16.30u is er het echte loopevenement. De deelnemers kiezen zelf of ze een, twee, drie of vier soepboertoeren lopen. “Vooraf inschrijven via de website is wenselijk”, zegt Maarten. “En wie als eerste de toer uitloopt op Crocs, wint onze Gouden Croc.”

www.soepathlon.be