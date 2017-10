‘Hart van Deurne’ gebroken, maar nog niet gelijmd

Deurne - Het kunstwerk Hart van Deurne, op het kruispunt van de Frank Craeybeckxlaan en de Turnhoutsebaan, is tijdelijk verwijderd voor herstelling. Het is helemaal verbleekt door de zon en er zit een barst in.

Het hartvormig kunstwerk van beeldend kunstenaar Luc De Backer is zwaar beschadigd door de weersomstandigheden. Het Hart van Deurne is niet alleen helemaal afgebleekt door de zon, er zit ook een barst in. Het district heeft het daarom laten weghalen voor herstelling en dat is geen eenvoudige klus, zo blijkt.

Foto: rr

“We hebben verschillende firma's aangesproken om het opnieuw te spuiten, maar dat gaat blijkbaar niet zomaar”, zegt districtsburgemeester Tjerk Sekeris (N-VA). “We hebben ook de kunstenaar gecontacteerd, maar die houdt de boot af. Voorlopig ligt het kunstwerk dus veilig opgeborgen in een van de stadsmagazijnen tot het hersteld kan worden.”

“We hopen zo snel mogelijk een oplossing te vinden. We zijn er in ieder geval mee bezig. Als de kostprijs voor een herstelling te hoog zou zijn, dan moeten we bekijken of we het kunnen vervangen door een nieuw hart. Ook de laarzen aan de volkstuintjes Drakenhof en de twee banken op het Cogelsplein kunnen een nieuwe lak verf gebruiken. Ook daar zoeken we naar een oplossing.”