Vroegere kennis van ‘de Reus’ stapte al in 1998 met naam naar de speurders: “Sindsdien voelde ik me enorm bedreigd”

Een vroegere kennis van ‘de Reus’ van de Bende van Nijvel gaf diens naam al in 1998 door aan de speurders. “Maar daar is twintig jaar niets mee gebeurd”, zegt Marc Van Damme, de man in kwestie, aan VTM Nieuws.

Van Damme kende ‘de Reus’ van in het carnavalsmilieu in Aalst. Hij ging toen vaak op stap met de man. Zo zouden de twee eens naar de rosse buurt in Brussel zijn geweest. “We moesten daar niets betalen. Ik kreeg de indruk dat hij het milieu wel kende”, zegt Van Damme.

Uit een aantal uitspraken die ‘de Reus’ had gedaan, bleek ook dat die nogal militaristisch was ingesteld. “Er zou een staatsgreep moeten komen”, zo had ‘de Reus volgens Van Damme gezegd. “Het was duidelijk dat hij het niet eens was met de heersende politiek. Hij kon goed drinken en was vaak erg onrustig. Ik heb me nooit echt op mijn gemak gevoeld bij hem.”

C.B. alias de Reus

Na robotfoto naar de speurders

Toen er eind jaren 80 berichten kwamen in de media over mogelijke linken tussen de Bende en de rijkswacht, maakte ook Van Damme die link. Zijn jeugdvriend leek het profiel te hebben van ‘de Reus’. Toen Van Damme in 1998 ook een robotfoto van ‘de Reus’ zag, kwam het besef er helemaal. “Ik stond voor het rode licht, de foto hing recht voor me en ik besefte dat hij het was.” Van Damme belde daarop naar de speurders om hen te zeggen dat hij vermoedde dat een kennis van hem lid was van de Bende van Nijvel. “Maar ze hebben daar eigenlijk niet echt veel op geantwoord”, zegt Van Damme aan VTM.

Van Damme besliste echter om er niet verder mee te gaan toen hij een paar dagen na zijn melding bij de speurders het gevoel kreeg dat hij werd afgeluisterd. “Er dook ook plots enkele dagen lang een auto voor mijn deur op, met twee mensen in. Ik voelde me ongelooflijk bedreigd.” Van Damme heeft sindsdien het gevoel dat hij geschaduwd werd. Daarom heeft hij lange tijd niet meer met zijn eigen telefoon gebeld, uit schrik dat die getraceerd zou worden.”

Broer en oude vriendin van de Reus

Een definitieve bevestiging van zijn vermoeden, kwam er voor Van Damme de voorbije jaren. Zo kwam hij een oude vriendin van zijn jeugdvriend tegen die zei dat hij in de Bende van Nijvel had gezeten. En bij een toevallig uitstapje met de broer van de jeugdvriend, kwam die ook weer ter sprake. “Hij was lichtjes beschonken en we spraken over zijn broer. Plots vertelde hij me dat hij ‘de Reus’ van de Bende van Nijvel was.”

Van Damme ging met die info naar David Van de Steen, een ooggetuige van de overval van de Bende van Nijvel op de Delhaize in Aalst die zijn zus en ouders bij die overval verloor. Van den Steen is daarop via zijn contacten naar de speurders getrokken. “Ongelooflijk dat er zolang niets met mijn tip is gedaan”, zegt Van Damme nog aan VTM. “Er was de foto, hij was lid van de elite-eenheid Groep Diane en de rijkswacht, welke elementen moet je nog hebben? Daar kan ik echt niet bij”.

Een buurman van “de Reus” vond de verdachte “een goede man”: “Echt waar”.

“Nog ander bendelid bekend bij gerecht”

Volgens bronnen dichtbij het onderzoek is overigens niet alleen ‘de Reus’ al gekend bij het gerecht. “De nummer één van de lijst van de Bende van Nijvel is gekend en loopt nog vrij rond”, zegt die bron aan VTM Nieuws. Het is niet duidelijk of er ook effectief een onderzoek loopt naar de man.