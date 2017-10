Wim Vervloet trekt lijst Vlaams Belang

Malle - Niet kopstuk Pieter Van Boxel, maar nieuwkomer Wim Vervloet trekt de lijst van Vlaams Belang in Malle tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Vlaams Belang heeft één zitje in de gemeenteraad van Malle. Die plek wordt ingenomen door Pieter Van Boxel (35). “Ik ben al twaalf jaar het gezicht van Vlaams Belang in Malle. Tijd dus voor vernieuwing. Daarom zal ik als derde op de lijst staan. Ik doe dat om de vernieuwing toe te laten”, getuigt hij.

Wim Vervloet (38) is nog maar een jaar actief binnen Vlaams Belang in Malle. Zijn vader runde vroeger speciaalzaak De Kempvis in Westmalle en zijn grootvader was jarenlang voorzitter van De Zeehengelaars in Oostmalle.

Van Boxel over Vervloet: “Hij vernieuwde onze partij en trok heel wat nieuwe leden aan. Wim heeft ook een andere communicatieve en politieke stijl: ik zeg het zoals het is, hij kiest voor een rustigere en subtielere aanpak."

Op de tweede plaats staat Ellen Lauwen (35). “Ik wil opnieuw leven brengen in onze twee dorpen. En er moet dringend wat worden gedaan aan verkeersveiligheid, mobiliteit en leegstand.”

“We streven naar een veilig, sociaal en mobiel Malle en pleiten voor meer wijkagenten, een degelijk nachtwinkelbeleid en meer controle. Armoede moet preventief worden aangepakt en van een volwaardige ring rond Oostmalle moet werk worden gemaakt", laat Vervloet weten.

VB-Malle denkt ook aan verruiming. Zo zal de lijst geduwd worden door zo'n kandidaat. Gesprekken daarover zijn lopende.