Meer dan 35 vrouwen klagen Amerikaanse regisseur James Toback aan voor aanranding

In de nasleep van het schandaal rond producer Harvey Weinstein, zijn nu ook tientallen klachten naar buiten gekomen over seksueel misbruik door de Amerikaanse filmmaker James Toback. Zeker 38 vrouwen zeggen dat de 72-jarige scenarist en regisseur geprobeerd heeft om hen aan te randen, zo meldt Los Angeles Times. De beschuldigingen omspannen een periode van zowat dertig jaar.

Volgens de krant sprak Toback jonge, aantrekkelijke vrouwen aan op straat met de belofte dat hij een filmster van hen kon maken. Daarna regelde hij in een hotelkamer, een woonwagen of zelfs een openbaar park interviews of audities die al snel een seksuele wending namen. Volgens sommige slachtoffers zou hij zich daarna tegen hen hebben aangeschuurd. Andere vrouwen vertellen dat Toback zichzelf begon te bevredigen. Geen enkel van de vrouwen zou na de feiten naar de politie zijn gestapt.

“Biologisch onmogelijk”

Toback heeft in een reactie aan de Amerikaanse krant de beschuldigingen al tegengesproken. Hij zegt de slachtoffers nog nooit te hebben ontmoet. “En als ik hen al ontmoet zou hebben, dan was dat hoogstens voor vijf minuten, en dan heb ik daar geen herinneringen meer aan”, zo luidt de uitleg.

Hij zegt ook dat hij de voorbije 22 jaar leed aan diabetes en aan hartaandoening, waarvoor hij medicijnen moest nemen. Daardoor was het voor hem “biologisch onmogelijk” om in die periode dergelijke feiten te plegen, zegt hij nog, zonder verder in detail te treden.

Toback is onder meer bekend als regisseur van de documentaire ‘Tyson’, over de bokser Mike Tyson. Daarnaast maakte hij ook de film ‘Black & White’, met onder meer Robert Downey Jr. en Jared Leto, en de romantische komedie ‘Two Girls and a Guy’. In 1992 werd hij genomineerd voor een Oscar, voor zijn scenario van de gangsterfilm ‘Bugsy’.