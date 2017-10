Genkenaar (21) slaat zus bewusteloos: “In ons land mag dat”

Genk - Een 21-jarige man uit Genk moest zich maandag voor de correctionele rechtbank in Tongeren verantwoorden voor onder andere slagen aan zijn zus. Het Tsjetsjeense meisje hield er een relatie met een man uit Syrië op na. Haar broer kon haar keuze niet verkroppen en sloeg haar bewusteloos. Nadien pakte hij ook een vriend van de man aan. Hij riskeert zes maanden opsluiting.

Op 15 februari vorig jaar belandde de zus van de twintiger in het ziekenhuis nadat ze zichzelf had verwond. Toen ze naar huis mocht, weigerde ze uit schrik voor haar gezin. Sinds ze een relatie had met een jongen uit Syrië, liepen de spanningen hoog op. De broer nam haar vervolgens in haar ziekenhuiskamer bij de nek en sloeg haar hoofd tegen de muur. Het meisje verloor volgens een getuige enkele minuten het bewustzijn.

“In ons land mag ik haar tot de orde roepen”, zei hij tegen de rechter. “Maar u woont in België”, antwoordde deze hem. “Hier heeft iedereen dezelfde rechten en respecteren we allemaal dezelfde wet. Of u nu man of vrouw bent. Ongeacht uw geaardheid of afkomst.”

Landgenoot

Enkele dagen na de feiten in het ziekenhuis, haalde de man opnieuw uit aan het station van Genk. Deze keer sloeg en stampte hij een vriend van de partner van zijn zus.

“Meneer denkt dat hij als broer het leven van zijn zus kan bepalen”, haalde de openbare aanklager uit. “Hij ziet zijn fout niet in.” De procureur vroeg een celstraf van zes maanden en een geldboete van 600 euro. “Een werkstraf zag meneer niet zitten omdat hij er niet voor betaald zou worden.”

Ondertussen trouwde zijn zus met ‘een landgenoot’, aldus de twintiger. Vonnis volgt op 20 november.