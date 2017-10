Stemmige lichtjeswandeling van zes kilometer

Ranst - De Landelijke Gilde van Oelegem organiseert op vrijdag 27 oktober de jaarlijkse lichtjeswandeling die vertrekt aan de parochiezaal in de Venusstraat.

Deelnemers mogen vertrekken tussen 19 en 20.45u. Van bij de starplaats in de Venusstraat 10 begeleiden een duizendtal kaarsjes de wandelaars langs rustige en donkere paden in Oelegem. De wandeling duurt ongeveer twee uur en de wandelaars mogen zelf voor de aangepaste verlichting als fakkels, lantaarns of zaklampen zorgen. Onderweg staat een jeneverbar en na de wandeling is er ook een drankje of een hapje te verkrijgen. Deelnemen kost 3 euro en daarmee hebt u ook recht op een drankje aan het eindpunt. Vooraf inschrijven is niet nodig. Reflecterende kledij en aangepast schoeisel is wel onmisbaar.