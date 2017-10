Stierenvechter ontsnapt nipt aan de dood nadat stier de rollen omkeert in de arena

Een Mexicaanse stierenvechter is dodelijk verwond door de stier die hij moest bekampen tijdens een wedstrijd in het Plaza de Toros Monumental de Aguascalientes in San Marco. De stier bracht hem drie steekwonden toe met zijn horens, eentje miste maar net zijn luchtpijp.

De 35-jarige matador Arturo Macias is nipt aan de dood kunnen ontsnappen nadat hij zwaar toegetakeld werd door de stier waar hij tegen vocht. Het stierengevecht vond zaterdag plaats in San Marco om geld in te zamelen voor de heropbouw na de zware aardbeving die het land trof.

Videobeelden tonen hoe Macias de stier met zijn cape gek maakt. Een tijdlang weet Macias het dier te ontwijken, maar wanneer hij een beweging van de stier verkeerd inschat, gaat het mis. De stier werkt Macias tegen de grond en takelt hem zwaar toe met zijn horens.

Later in de video is te zien hoe Macias de arena verlaat met een diepe steekwonde in zijn hals. Ondersteund door enkele collega’s werd hij naar de ziekenboeg gebracht, de dokters daar vertelden hem dat hij zijn leven zou riskeren als hij weer de ring in zou gaan, maar dat deed hij toch.

Hij wilde de slachtoffers van de aardbeving niet teleurstellen, zo klonk het achteraf. Dus trad Macias de stier opnieuw tegemoet en doodde hij hem, waarna hij voor een dringende operatie naar het ziekenhuis gebracht werd. Daar ontdekten de dokters dat de gapende wonde al lucht had doen terechtkomen in zijn hals en borst. De man ligt op dit moment op de afdeling intensieve zorgen.

Archiefbeeld. Macias was een doorwinterd stierenvechter. Foto: ISOPIX

