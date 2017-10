Nieuwe fietspad voor Van Den Nestlaan in zomer

Ranst - Schepen Fernand Bossaerts (CD&V) voorspelt dat het fietspad langs de Broechemse Van Den Nestlaan volgend jaar tijdens de zomer wordt vernieuwd.

Het bestuur heeft na overleg met de regionale mobiliteitscommissie de instemming verkregen om er een dubbel richtingsfietspad aan te leggen. “De provincie was aanvankelijk voorstander van een fietspad aan beide kanten van de weg maar ons voorstel werd uiteindelijk aanvaard. Het fietspad wordt drie meter breed en dan is er nog een schrikstrook van één meter breed die de fietsers scheidt van de rijweg. Het pad dat start aan het kruispunt met de Slijkstraat tot aan het kruispunt met de Ranstsesteenweg wordt bruikbaar in twee rijrichtingen en krijgt een roodbruine kleur. In december plannen we een bewonersvergadering en de bouwvergunning wordt aangevraagd voor het eind van het jaar. Het gunnen van de opdracht is iets voor het voorjaar. De uitvoering kan dan gebeuren in de zomer van volgend jaar. Voor de 75 eikenbomen die moeten sneuvelen voorzien we ter compensatie aanplantingen in het vroegere militaire domein.” zei de schepen

Johan De Ryck (N-VA) wees op de serieuze niveauverschillende op de punten waar de betonstroken elkaar raken. De schepen verzekerde hem dat de ergste oneffenheden binnenkort worden weggewerkt.