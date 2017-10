Hond zit week vast in diepe mijnschacht, tot groep vrienden haar toevallig uit haar lijden kan verlossen

Een hond in Fairplay, Colorado mocht van geluk spreken dat de Amerikaan Preston Gladd zijn geblaf opmerkte. Het dier was in een ruim zeven meter diepe schacht gevallen en kon geen kant meer op. Pas een week later kon hij de hond in veiligheid brengen.

Gladd wandelde toevallig al een week voor zijn redding in de buurt van het dier. Ook toen hoorde hij al wat gegrom uit een mijnschacht, maar dacht er verder niet bij na. “Ik dacht dat het om een wild dier ging, dus negeerde ik het en stapte verder”, verklaarde hij achteraf.

Niettemin bleef hij denken aan het geluid dat hij toen hoorde. Het zette hem aan om op woensdag 18 oktober samen met zijn honden terug te keren naar de plek. Eens hij zich opnieuw dicht bij de mijnschacht bevond, besefte hij dat het om geblaf ging. “Ik keek naar beneden en zag haar daar lopen”, zei Gladd.

Erg mager en gedehydrateerd

Hij ging meteen op zoek naar versterking om hem te helpen bij de redding. Zowel zijn vriendin Portia Scovern als vriend Gannon Ingels kwamen ter plaatse. Hij nam ook wat klimmateriaal mee.

Mede dankzij hun hulp kon Gladd veilig afdalen en tot bij de hond geraken. Met een harnas dat hij aan het dier vastmaakte, konden ze de viervoeter naar boven trekken. Ondanks dat het dier er erg mager en gedehydrateerd uitzag, bleek het geen verwondingen te hebben opgelopen. “Ze was er niet zo erg aan toe als dat ik verwacht had”, aldus de man.

Met de video die Scovern tijdens de reddingsactie maakte, probeerden ze via sociale media de eigenaar van de hond terug te vinden. Met succes: al een dag later werd duidelijk wie het baasje was. Op donderdag was Cheyenne, zo bleek de hond achteraf te heten, terug thuis. Volgens Gladd was ze vermist sinds 4 oktober en verbleef ze naar alle waarschijnlijk minstens een week in de mijnschacht.