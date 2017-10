Onderzoek van Ikea bewijst: vrouwen ruimen meer op dan mannen

De Zweedse meubelketen Ikea heeft het nieuwste Life at Home Report vrijgegeven en daarin staan enkele opvallende vaststellingen over hoe onze landgenoten thuis leven. Zo blijkt dat vrouwen meer opruimen dan mannen, maar dan vooral als de schoonfamilie op bezoek komt.

Ikea bevroeg 21.419 mensen uit 22 landen, waaronder 1.013 Belgen tussen 18 en 80 jaar oud over het (samen)leven thuis. Daaruit blijkt dat 60 procent van onze landgenoten gelukkig zijn met hun thuis, 70 procent is tevreden over de huisgenoten. Ondanks de mooie cijfers, liggen die huisgenoten aan de basis van enkele frustraties. Rommel van een ander, bijvoorbeeld, wordt beschouwd als een van de grootste ergernissen. Een op de drie Belgen heeft er een hekel aan als er spullen van huisgenoten rondslingeren.

Emancipatie

En wie ruimt de boel op? Alle emancipatie ten spijt: in Belgische huishoudens zijn het meestal de vrouwen, zo blijkt uit het rapport. De helft van de bevraagde dames geeft toe dat ze altijd opruimen als er volk wordt verwacht zoals de schoonfamilie of collega’s. Bij mannen is dat slechts een derde. De mannen nodigen dan weer liever mensen uit om iets te komen drinken of een hapje te eten.

Alibi

“Mannen dragen nog altijd het beeld mee van hun moeder als persoon die het huishouden runt en het huis op orde houdt. Met hun moeder als alibi lijken ze dan ook te erkennen dat vrouwen beter zijn in het huishouden en willen ze hen daarom niet voor de voeten lopen. De vraag blijft natuurlijk of dat een legitiem excuus is of het een van de geslachten gewoon beter uitkomt”, licht trendanalist en consumentenpsycholoog Herman Konings toe in een persbericht.

Opgelucht

De cijfers tonen nog aan dar er tijdens het opruimen niet zelden spullen in de vuilnisbak belanden. Maar liefst 1 op de 3 Belgen kiepert gerief - vooral kledij en decoratie - erin zonder enige toestemming van de huisgenoten. Een kwart van de respondenten gaat ervan uit dat de anderen het niet zullen merken. Bijna de helft van de Belgen voelt zich na het opruimen opgelucht, ook al is een grote schifting van spullen meestal voorbehouden voor scharniermomenten in een mensenleven zoals op kot gaan of samenwonen. Als er thuis ruzie wordt gemaakt - al dan niet door de weggegooide stuks - gebeurt dat bij 6 op de 10 Belgen in de woonkamer. In de slaapkamer gaat het er meestal vredig aan toe, want daar ruziet slechts 1 op de 10 respondenten.