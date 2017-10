Fleur en Julian zeggen in Antwerpen vierde keer ja in twee maanden tijd: “Trouwen, daar wen je niet aan”

Antwerpen - “Nee, trouwen, daar wen je niet aan: het blijft een emotioneel moment”, zegt Fleur Pierets. Fleur (43) en haar vrouw Julian (39) zeiden dit weekend voor de vierde keer ja in twee maanden tijd. En dat is maar het begin: doel van hun kunstproject is 24 maal trouwen. Een ja voor elk land waar het homohuwelijk is toegelaten.

Half augustus kon u al in Gazet van Antwerpen over de trouwmarathon van de twee lezen. In New York, Parijs en Amsterdam zijn ze ondertussen geweest, zaterdag was Antwerpen aan de beurt. Het is de vierde ...