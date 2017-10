Dave (35) veroordeeld tot 16 jaar cel in Spanje nadat hij op café opschept over gruwelmoord

Foto: IF

Boom - De 35-jarige Dave Verbist is in Spanje veroordeeld voor de moord op een vrouw die hij op café leerde kennen. Het is al de tweede keer dat hij een celstraf krijgt voor moord.

De man uit Boom kreeg van de rechter in Girona een gevangenisstraf van 16 jaar. Verbist wurgde de 40-jarige vrouw nadat hij seks met haar had gehad. Vervolgens sneed hij het lichaam in stukken.

Verbist was al eerder veroordeeld voor moord: in 2014 wurgde hij in Madrid een Deense van 27. Daarna stak hij haar appartement in brand. Voor die misdaad werd Verbist al tot 25 jaar celstraf veroordeeld.

Opmerkelijk is dat de Belg zichzelf aan de galg praatte door op café in Madrid op te scheppen over zijn daden. Zo kwam het gerecht hem op het spoor.

