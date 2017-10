Tim Wellens heeft eindzege in China zo goed als beet, Dylan Groenewegen wint voorlaatste etappe

Dylan Groenewegen heeft de vijfde en voorlaatste etappe in de Ronde van Guangxi gewonnen. Tim Wellens hield stand in de langste etappe van deze rittenkoers en is nu zo goed als zeker van de eindzege in China, de laatste Worldtour-koers van het seizoen.

De vijfde etappe bracht het peloton van Liuzhou naar Guilin over 212,2 km. Een lange etappe dus, met bovendien nog enkele verraderlijke hellingen in de finale.

Het duurde even voor de vlucht van de dag mocht vertrekken omdat Lotto-Soudal het koersbegin domineerde. Met succes, want Wellens verstevigde meteen zijn leidersplaats door twee bonificatieseconden mee te pikken aan de tussensprint waar hij tweede werd.

Na 60 kilometer geraakten Daniel Oss (BMC), William Clarke (Cannondale) en Fabricio Ferrari (Caja Rural) dan toch weg uit het peloton. De drie pakten een maximale voorsprong van 5’30”, waardoor Ferrari virtueel de rode leiderstrui van Tim Wellens overnam.

In de flaatste 60 kilometer wachtten echter nog drie klimmetjes en de voorsprong van de vlucht was toen al gezakt naar drie minuten, en dat was te weinig om stand te houden. Zeker omdat in het peloton het tempo meteen de hoogte werd ingejaagd.

Op 25 kilometer van de streep werd de laatste vluchter ingerekend door een uitgedund peloton van nog zo’n zeventig renners. Dylan Groenewegen won de sprint uiteindelijk voor Fernando Gaviria en Magnus Cort Nielsen. Na drie eerder zeges in deze rittenkoers bleek de Colombiaan van Quick Step Floors dus toch niet onklopbaar. Tosh Van der Sande werd tiende en eerste Belg, zijn ploegmaat en kopman Wellens kwam als zestiende over de streep en blijft leider.

Dylan Groenewegen takes a tight sprint to win stage 5 of the #tourofguangxi ahead of Fernando Gaviria and Magnus Cort. @LottoJumbo_road pic.twitter.com/XRh84BHxz0 — CyclingTips (@cyclingtips) 23 oktober 2017

De slotetappe in en rond Guilin (168,1 km) is er normaal weer één voor de sprinters (de vierde voor Gaviria of de tweede voor Groenewegen?) en dus lijkt de eindzege van Wellens binnen.

Vier op een rij voor Wellens?

Tim Wellens (26) wordt zonder ongelukken morgen dus de allereerste winnaar van de Gree-Tour of Guangxi. “Dat zou betekenen dat ik voor het vierde jaar op rij een WorldTour-rittenkoers win. Zo veel doen er dat toch niet”, liet hij voor de start van de vijfde etappe al optekenen. “Komt de eindzege erbij, dan zit ik met ook nog een ritje in de BinckBank Tour immers toch aan drie WorldTour-zeges. Dat maakt heel veel goed. Met de Eneco Tour 2014 en 2015 en de Ronde van Polen van vorig jaar kan dit een vier op een rij zijn.”

Uitslag:

1. Dylan Groenewegen

2. Fernando Gaviria

3. Magnus Cort Nielsen

Stand:

1. Tim Wellens

(later meer)