Gigi Hadid houdt zich aan dit dieet in aanloop naar de Victoria's Secret-show

Eind november is het weer zover, dan vindt in Shanghai de nieuwste Victoria's Secret-modeshow plaats. Heel wat bekende modellen zoals Gigi en Bella Hadid trekken dan weer hun vleugels en lingeriesetjes aan, maar voor het zover is doen ze er alles aan om perfect in vorm te geraken. Zo houden ze zich ook aan een strikt dieet waarbij ze vreemd genoeg toch fastfood mogen blijven eten.

Zag je Gigi Hadid op sociale media al beelden delen terwijl ze een hamburger aan het eten is, dan is dat geen toeval. Het topmodel lust wel wat fastfood nu en dan en meer nog, het maakt zelfs onderdeel uit van haar dieet. Volgens mama Yolanda zijn de Hadid-zusjes momenteel volop bezig met hun voorbereiding voor de Victoria's Secret-modeshow. "Ze houden zich aan een strikt dieet en doen elke dag een workout", verklapte die in een tv-interview. "Er treedt dan een heel systeem in werking zodat ze op de dag van de show de beste versie van zichzelf kunnen zijn."

Ketodieet

De zusjes zouden fan zijn van het zogenaamde ketodieet. Daarbij mogen wel vetrijke voedingsmiddelen gegeten worden, maar wordt er flink gesnoeid in de koolhydraten. Charles Passler, voedingsdeskundige en begeleider van heel wat Victoria's Secret-modellen, zweert er bijvoorbeeld bij. Eenvoudig uitgelegd komt het hier op neer: het lichaam verbrandt koolhydraten of glucose om energie te krijgen. Als je echter maar weinig koolhydraten eet dan gaat het lichaam in een ketose waarbij het vet in het lichaam wordt afgebroken in ketonen die vervolgens op hun beurt de spieren en de hersenen van energie voorzien.

Volgens Passler is het een ketodieet dan ook een logische oplossing voor het feit dat we 24 uur op 24 uur eten ter beschikking hebben terwijl ons lichaam daar nog niet aan aangepast is. "Stel je voor dat je om 8 uur hebt ontbeten en je om 13 uur al omkomt van de honger, na amper vijf uur. De enige reden waarom je je zo voelt, is omdat je een maaltijd at met heel wat koolhydraten waardoor de suikerspiegel van je bloed is gecrasht wat het lichaam doet denken dat het nog meer energie nodig heeft", vertelt de dokter in een interview met Harper's Bazaar.

Werkt het wel of niet?

Het ketodieet zou dan ook maken dat je suikerspiegel in evenwicht blijft en je tegelijk vet verbrandt. Klinkt te mooi om waar te zijn? Gedeeltelijk, want er moet nog meer wetenschappelijk onderzoek naar gebeuren. "Het lijkt er in elk geval op dat het dieet bij sommigen aanslaat en bij anderen dan weer niet", zegt diëtiste Iris Vanden Bulcke. "Ik werk op basis van gezonde voeding dus hou me eigenlijk ver weg van dat soort diëten."

Dat iedereen er anders op reageert bevestigt ook Harvard-professor David Ludwig. Volgens hem zouden sommigen net hun cholesterol zien verhogen. "Als er hartziekten in je familie zitten dan moet je hier heel voorzichtig mee zijn." Ook vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, wagen zich beter niet aan dit ketodieet. In elk geval lijken de meeste professionals het eens te zijn over dit: "Consulteer eerste een diëtist voor je aan een dergelijk dieet begint."