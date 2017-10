Twee mannen kritiek na veldslag met hamers en schroevendraaiers

Antwerpen - Bij een zware vechtpartij tussen groepen Roemenen zijn zaterdagavond twee mannen levensgevaarlijk gewond geraakt.

De feiten dateren van zaterdagavond in de Verversrui, ter hoogte van nachtclub Café d’Anvers. Even voor middernacht ontstaat groot tumult. Volgens getuigen gaat een grote groep Roemenen één weerloze man te lijf. Wanneer de politiediensten ter plaatse komen, stuiven de vechtersbazen uit elkaar.

“Het is erg onduidelijk wat precies de aanleiding was voor de vechtpartij”, zegt politiewoordvoerder Sven Lommaert. “Volgens getuigen hadden de aanvallers het op één persoon gemunt. Die raakte bij de aanval ook gewond en werd overgebracht naar het Sint-Vincentiusziekenhuis.”

Zware steekwonden

“Maar terwijl onze mensen nog ter plaatse waren, kwam er een melding binnen dat er minstens vier personen met zware steekwonden waren binnengebracht in het Stuivenbergziekenhuis. Blijkbaar was er voor de eerste vechtpartij al een confrontatie geweest tussen groepen Roemenen, waarbij gebruik werd gemaakt van schroevendraaiers en hamers. De gewonden van die eerste confrontatie zijn op eigen kracht tot in het ziekenhuis geraakt, maar twee van hen waren wel kritiek. Onze ploegen hebben daarop de plaats delict afgezet voor verder onderzoek.”