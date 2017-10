Drie vrouwen blazen zichzelf op: dertien mensen gedood in Nigeria

Drie vrouwelijke kamikazes hebben zich zondagavond tot ontploffing gebracht in Maiduguri, hoofdstad van de staat Borno in Nigeria. Hun aanslag eiste dertien doden en zestien gewonden. Dat zeggen de veiligheidsdiensten.

“Een eerste vrouw bracht haar bommengordel tot ontploffing om 21.45 uur (22.45 uur in België) in een klein straatrestaurant, met 13 doden tot gevolg”, zegt een anonieme militaire bron. De twee daaropvolgende aanslagen van andere vrouwelijke kamikazes eisten 16 gewonden, bevestigt een verantwoordelijke van gewapende milities in de stad.