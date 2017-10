Coaches Pelic en van Wijk zijn het eens: “1B wordt stiefmoederlijk behandeld”

Denis Vanbecelaere floot zaterdag al voor de derde keer dit seizoen een wedstrijd van Roeselare dat thuis tegen Westerlo gelijk speelde (0-0). Het is geen alleenstaand geval, de vijver van scheidsrechters voor 1B is beperkt. Zo floot Kevin Van Damme al drie wedstrijden van Lierse en drie van Beerschot Wilrijk. Daar zat zelfs geen onderling duel tussen. Het was voor Roeselare-coach Denis van Wijk de aanzet om een boompje op te zetten over de manier waarop de voetbalbond deze competitie behandelt.

“Als je eerste klasse B voor volwaardig wil aanzien, dan moet je stoppen met het als laboratorium voor experimenten te beschouwen”, foeterde de Nederlander. “Nu laten ze hier jonge refs proefstomen, maar ze vergeten dat één punt meer of minder soms het verschil maakt over het voortbestaan van de clubs. Het gaat om profvoetbal, dus moet je profrefs hebben.”

Ook het gebrek aan vrije weekends is een doorn in het oog. “Heel wat ploegen hebben internationals, maar op de internationale kalender staan bij ons wel speeldagen ingepland. We worden als competitie stiefmoederlijk behandeld.”

Van Wijk Foto: BELGA

Winterstop

Westerlo-coach Vedran Pelic kon de kritiek van zijn voormalige hoofdcoach alleen maar beamen. “Door interlands hebben we Oto’o dit seizoen al drie, vier wedstrijden moeten missen”, sprak de Bosniër. “Iedere keer opnieuw moet je als ploeg dan beginnen te schuiven. Niet eenvoudig als je een kleine kern hebt. Bovendien krijgen de andere spelers geen moment om te herstellen.”

En dan is er nog de winterstop. Die begint al op 18 december, geen kerstvoetbal dus, maar op 5 januari staat de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar al op het menu. Van Wijk: “Zo kan je je spelers geen deftige vakantie gunnen. De buitenlanders eens naar hun familie laten gaan zit er niet in.”