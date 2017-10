Binnenkort krijgen we nog minder Belgische euro’s terug bij de bakker

Verzamel eens honderd munten van 1 of 2 euro en kijk hoeveel Belgische ertussen zitten. Minder dan twintig. En dat zal er zeker niet op verbeteren de komende tijd. De Koninklijke Munt van België slaat vandaag haar laatste muntstukken. De overheid zoekt een overnemer in de privé. Tot dan worden geen Belgische euromunten meer geslagen.

Met de Koninklijke Munt van België, opgericht in 1832, verdwijnt een staatssymbool. De overheid wil besparen en wijst op het feit dat door het elektronisch betalen minder munten nodig zijn. Bovendien wil de Europese Commissie dat de overschotten van andere lidstaten eerst worden overgenomen. Concreet wil dat zeggen dat we binnenkort nog minder Belgische munten zullen terugkrijgen in de winkel.

“De ministerraad gaat nu op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) een opdrachtsprocedure opstarten voor het aanmaken van Belgische munten. De Koninklijke Munt blijft wel verantwoordelijk voor het bestellen van gewone en van speciale herdenkingsmunten en blijft ook de kwaliteitscontrole doen”, zegt Francis Adyns van de FOD Financiën.

Helemaal onverwacht komt de sluiting van de muntslagerij er toch ook weer niet. Die plannen circuleren al langer. En een jaar geleden nam de Kempense investeringsgroep Heylen uit Herentals ook al de Nederlandse Koninklijke Munt over. Of zij ook onze euromunten op termijn gaan maken, staat lang niet vast. Maar het toont wel aan dat we niet het enige land zijn dat het uit handen geeft.

Winst op 2 eurostukken

Het goede nieuws is dat de 43 personeelsleden die er vandaag nog werken aan de slag kunnen blijven bij de FOD Financiën. Maar ze betreuren de beslissing wel en begrijpen ze ab­soluut niet. “Gemiddeld werden hier 100 miljoen muntjes per jaar geslagen. Vooral uit de 2 euromunten wordt letterlijk ‘munt geslagen’. De productie- en verpakkingskost bedraagt om en bij de 20 cent, wat betekent dat op elk stuk van 2 euro dat wordt geslagen 1,80 euro winst wordt gemaakt. Dat is anders met de kleine rosse muntjes die ongeveer aan kostprijs worden gemaakt. Op de speciale herdenkingsmunten wordt dan weer wel goed winst gemaakt”, zegt André Toujour, afgevaardigde van vakbond Nuod.

Over de veiligheid en de kans op misbruiken wanneer de muntslagerij wordt overgeheveld naar een extern bedrijf, daar maakt niemand zich grote zorgen om. “De controles zijn streng genoeg om misbruik te vermijden”, zegt Toujour.