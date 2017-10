D-day voor Ferrera: nog op bank tegen Lokeren?

Uitgerekend in de match waarin verliezen geen optie was, leed KV Mechelen zijn zwaarste nederlaag van het seizoen. Na de 4-1 in Eupen twijfelt het bestuur aan de positie van Yannick Ferrera – het geduld bij sommigen is op. Krijgt de coach nog een kans tegen Lokeren of zet men de samenwerking stop?

Een 4-1-nederlaag bij de voorlaatste in de stand. Dat heet een mokerslag. De voorlaatste in de stand is nu… KV zelf. Terwijl de woedende fans de spelers op hun plichten wezen, dropen voorzitter Timmermans, TD Vande Velde en co ontredderd af.

Gisteren dan, in Mechelen: een (uitloop)training als een ander, met Ferrera aan het roer en alweer bedrukte gezichten. Verder: radiostilte. Niemand van het bestuur die wou reageren. Onderling werd, net als de avond voordien, wel veel gediscussieerd. Vooral ook over de positie van de trainer – zo gaat dat, als de resultaten tegenvallen. Morgenavond al is er de thuismatch tegen Lokeren – alwéér een cruciale onderin het klassement. En de vraag is: zit Ferrera nog op de bank? Die knoop wordt vandaag pas doorgehakt, vernamen we. Afscheid nemen of hem nog een kans geven: beide opties liggen nog op tafel.

Ferrera bouwde vorig seizoen veel krediet op, want op een haar na bezorgde hij KV een plaats in Play-off 1. Niet voor niks verlengde het bestuur het contract van de 37-jarige Brusselaar tot 2019. Maar dit seizoen wil het maar niet lukken. Dezelfde fouten komen steeds terug. Kansen worden gemist en goals worden te makkelijk weggegeven. De spelers verzekerden het bestuur vorige week én na de match dat ze achter hun coach staan, maar toonden dat nog niet met de voeten.

Boze fans

Zelf baalde Ferrera ook als een stekker. “Negen minuten waren we afwezig en daarin slikten we drie goals, gaven we de match weer uit handen.” Een gebrek aan bloed, zweet en tranen, zoals de fans schreeuwden? “Neen. Ik begrijp dat ze boos en ontgoocheld zijn. Maar ik zie geen gebrek aan intensiteit. Wel een gebrek aan efficiëntie en soms concentratie.”

Hij probeerde wel het positieve te benadrukken, ook in de kleedkamer. “Het heeft geen zin om borden kapot te gooien of te lopen schreeuwen. Er staat nu druk op, maar ik geef niet op en mijn spelers evenmin. Het meest positieve is dat er dinsdag alweer een match volgt.”

Maar of Ferrera nog op de bank zit? Die vraag moet het bestuur vandaag beantwoorden.