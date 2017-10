Dag van de Kringwinkel: wij kochten een volledige inboedel voor duizend euro

De inzameling van goederen in de Kringwinkels groeide de afgelopen vijf jaar met 20%. Het doel? Zeven kilogram hergebruik per persoon tegen 2022. Om dat te halen, moet het aanbod aan tweedehandsspullen wel groot en gevarieerd zijn. Uw krant nam de proef op de som en ging een volledige inboedel voor een appartement kopen in een Kringwinkel, met een budget van zo’n 1.000 euro.

Op de Dag van de Kringwinkel trekken we naar de Kroonstraat in Borgerhout. Het personeel van de zaak is druk in de weer om de mooiste stukken die zijn binnengekomen een plek te geven. “Vandaag, op op ...