Antwerpen wil fietsers tegelijk groen geven

Het Antwerpse stadsbestuur onderzoekt of het mogelijk is om venstertijden voor zwaar verkeer in te voeren in delen van de stad. Ook het zogenaamde systeem van ‘vierkant groen’ dat kruispunten veiliger kan maken, ligt op tafel.

De discussie naar aanleiding van drie dodelijke fietsongevallen in evenveel weken, was ook dit weekend actueel. Zowel in De ­Zevende Dag, het politieke praatprogramma van de VRT, als op Wakker op Zondag van de regionale televisiezender ATV werd erover gedebatteerd.

Voor N-VA draafde Vlaams Parlementslid Annick De Ridder twee keer op. Volgens haar konden burgemeester Bart De Wever en Antwerps schepen van Mobiliteit Koen Kennis, beiden eveneens N-VA, zich niet vrijmaken.

De Ridder zei dat Antwerpen het systeem van het ‘vierkant groen’ onderzoekt. Dat houdt in dat alle fietsers (en eventueel voet­gangers) tegelijk groen licht krijgen op kruispunten. Dat moet ervoor zorgen ze niet in conflict komen met zwaarder verkeer. “Het klopt dat Antwerpen vragende partij is voor zo’n systeem en we onderzoeken op welke plekken dit mogelijk is”, bevestigde schepen Kennis later.

Ook venstertijden, waarbij zwaar verkeer op bepaalde momenten van de dag delen van de stad moet mijden, wordt onderzocht.

In de beide debatten kreeg het Antwerpse stadsbestuur vooral kritiek op het feit dat Antwerpen “tegen alle Europese trends de auto nog te veel vrij spel geeft”. Onder meer oppositiepartij sp.a en ook verkeersdeskundigen vinden dat Antwerpen resoluut de auto uit de binnenstad moet weren en daarvoor ook de infrastructuur moet aanpassen.

Annick De Ridder wees erop dat er nu al hard gewerkt wordt om drukke kruispunten conflictvrij te maken en extra fietspaden aan te leggen.