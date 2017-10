Antwerpen - De burgerbegroting is rond. Burgers zaten zondag een hele dag rond de tafel om te beslissen welke projecten, ook gekozen door de burgers, volgend jaar in uitvoering gaan. Vorig jaar waren er 60 projecten, dit jaar 72.

Voor het vierde jaar konden de Antwerpse burgers 1,1 miljoen verdelen over verschillende projecten in verschillende thema’s. Dit voorjaar al bepaalden de inwoners hoeveel geld elk thema in totaal kreeg. ...