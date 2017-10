600 Antwerpenaars verdelen geld van vierde burgerbegroting

Antwerpen - In het Zuiderpershuis in Antwerpen hebben ruim 600 inwoners van het Antwerpse centrumdistrict zondag het geld van de burgerbegroting - 1,1 miljoen euro of een tiende van het jaarlijkse districtsbudget - verdeeld over maatschappelijke projecten die volgend jaar zullen worden uitgevoerd. De middelen gaan onder meer naar begeleiding van dakloze kinderen, een vrijwilligerswerking rond zinvolle vrijetijdsbesteding van jongeren op het Zuid, een proefproject rond een alternatief voor huiswerk en jongeren opleiden tot sportcoaches.

De burgerbegroting van het district Antwerpen wordt al voor het vierde jaar op rij georganiseerd. Alle inwoners van het district mogen naar de vergaderingen komen en er eerst in het voorjaar de thema’s kiezen waarop wordt ingezet en hoeveel geld daar telkens naartoe gaat. Vervolgens worden er ideeën voor projecten ingediend en in het najaar wordt er een zondag lang een laatste keer in groepjes samengezeten om het geld over de projecten te verdelen. Ditmaal werden 80 projecten gekozen uit 152 ideeën.

Dit voorjaar hadden de Antwerpenaars al beslist om vooral te investeren in jeugdwerk, huiswerkbegeleiding en vrijwilligerswerk. Ook projecten rond aantrekkelijke pleinen, fietsveiligheid, ontmoetingen in de buurt, langer thuis wonen, interculturaliteit, gemeenschapstuinen, groene tuinen en betere voetpaden kregen echter de nodige middelen.