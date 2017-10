Malle - Schoonheid, sierlijkheid en sportiviteit: die drie s’en vormden de ingrediënten van het wereldkampioenschap rolstoeldansen dat tijdens het afgelopen weekend in het provinciaal vormingscentrum in Malle plaatsvond.

Het was de eerste keer dat het WK rolstoeldansen in ons land werd georganiseerd. Oogstrelend was de openingsplechtigheid, waarbij de 169 prachtig uitgedoste deelnemers uit 22 landen zich in een parade ...