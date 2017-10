Retie - Droomt u ervan om een echte kerkschat te ontdekken? Een nieuwe app op uw smartphone leidt u naar een kleine dorpskerk in Retie, waar achter het altaar een eeuwenoud retabel hangt dat volgens kunstkenners meer dan 4 miljoen euro waard is.

Het bekendste retabel ter wereld is Het Lam Gods in de Sint-Baafs­kathedraal in Gent, wereldberoemd geworden dankzij het gestolen paneel van De Rechtvaardige Rechters. Maar ook elders in Vlaanderen zijn ...