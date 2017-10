Lille - Michel Leys uit Gierle (Lille) blijft met een wrang gevoel zitten nadat hij vorige week plots was opgestapt als CD&V-schepen en als gemeenteraadslid in Lille. “Ik neem ontslag omdat ik nu eenmaal mijn principes heb”, zegt de ondernemer.

In een exclusief gesprek licht Michel Leys (53) zijn vertrek uit het schepencollege in Lille toe. Vorige week maandag diende hij bij zijn partij CD&V zijn ontslag in nadat hij anderhalf jaar lang schepen ...