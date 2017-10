Ex-collega ‘De Reus’ getuigt: “We zijn enorm teleurgesteld”

“Ik ben zeer teleurgesteld”, getuigt een ex-collega van ‘De Reus’ bij VTM Nieuws. De man kan niet geloven dat hij ooit met ‘De Reus’ uit de Bende van Nijvel zou samengewerkt hebben bij de Rijkswacht. Hij ging er ’s avonds pinten mee drinken en de robotfoto hing 30 jaar aan de muur.

“Ik ben zeer teleurgesteld”, getuigt de ex-collega van ‘De Reus’ bij VTM Nieuws. “Ik wil wel benadrukken: als het om de juiste persoon gaat. Eigenlijk hoop ik dat het niet om die persoon gaat, omdat hij tot onze kennissenkring behoorde. We hebben er heel lang mee in het sociaal leven gezeten. We gingen iedere avond pinten drinken met hem.”

“Niemand heeft ooit vermoed dat hij tot zoiets in staat zou geweest zijn”, aldus de ex-rijkswachter. “Die robotfoto heeft ook dertig jaar lang aan de muur gehangen, maar nooit hebben we de link met hem gelegd. Misschien omdat we te dicht bij hem stonden.”

“Maar ik zeg het nogmaals: we hopen dat het niet om die persoon gaat, want we zijn enorm teleurgesteld. De verbijstering is groot.”