Britten volgen D’hoore en Kopecky op als Europese ploegkoerskampioenen

De Britten Elinor Barker en Eleanor Dickinson volgen onze landgenotes Jolien D’hoore en Lotte Kopecky op als Europees kampioen ploegkoers. Ze haalden het na een spannende wedstrijd, die pas in de slotspurt werd beslist.

De Ieren Lydia Boylan en Lydia Gurley, leider bij het aansnijden van de slotspurt, eindigden tweede. De Nederlanders Kirsten Wild en Amy Pieters snoepten de Denen Amalie Dideriksen en Trine Schmidt het brons af. Gilke Croket en Saartje Vandenbroucke kwamen niet in het stuk voor en moesten voortijdig het ovaal verlaten omdat ze te veel achterstand hadden opgelopen.

Fransen Europese ploegkoers, Kenny De Ketele en Moreno De Pauw zesde

Vorig jaar snoepten de Spanjaarden Mora Vedri-Torres de Fransen Thomas-Kneisky de Europese titel af in Parijs. In de Veldrom bevestigde Benjamin Thomas regerend wereldkampioen ploegkoers met Morgan Kneisky zijn status. Met Florian Maitre was hij in Berlijn de beste.

De eerste spurt van de ploegkoers werd gewonnen door de Portugezen Matias en Oliviera. Frankrijk, Denemarken en Rusland sprokkelden punten. De eerste aanval kwam op naam van de Polen Pszczolarski-Staniszewski, die de Fransen Maitre-Thomas met zich mee kregen. Kenny De Ketele en Moreno De Pauw pikten met een Russisch duo aan en wonnen de derde spurt. De Ketele-De Pauw zetten door met de Denen Larsen-Pedersen, maar er werd fel gereageerd.

De Polen versierden als eerste team een winstronde. Het peloton spatte in verschillende stukken uit elkaar. Half koers voerden de Polen het klassement aan met 36 punten voor Frankrijk (25) en België (13) dat de derde plaats deelde met de uittredende Europese kampioenen Torres-Mora Vedri.

De Zwitsers Imhof-Marguet versierden in een mum van tijd rondegewin en duwden de Belgen van het virtuele podium.

De Denen Larsen-Pedersen slaagden na heel hard werken in hun opzet om een ronde te versieren. Op 45 ronden van het einde gooiden De Ketele-De Pauw hun troeven op tafel, maar ook nu werd hun niet de minste bewegingsvrijheid gegund. Daarop knalden de Spanjaarden weg, De Ketele-De Pauw pikten aan en ze versierden een halve ronde. Een val van Torres remde de aanval af, Frankrijk, Ierland en Zwitserland pikten aan. In het slot deden de Spanjaarden nog een gooi naar rondewinst, maar ze slaagden niet in hun opzet.

Met nog 20 ronden te rijden, volgde België als vierde op 10 punten van brons.