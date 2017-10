TRIO di FADO geeft aftrap salonconcerten

Boechout - "In samenwerking met de gemeente Boechout, het Davidsfonds en Kasteel Fruithof organiseren we ook dit jaar een reeks van vijf aperitiefconcerten", vertelt organisator Marc Blom (71). Vorig jaar waren alle concerten uitverkocht.

"Ook dit jaar hopen we telkens op een 'vol salon'," klinkt het. De romantische kamermuziek van het TRIO di FADO was alvast een schot in de roos. Een abonnement voor de hele reeks kost 35 euro.

"Een unieke kans om voor een prikje te genieten van klassieke muziek", vindt Blom.