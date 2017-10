Pijnlijke schouder of niet, Van der Poel demonstreert in WB Koksijde

Mathieu van der Poel heeft met overmacht de Wereldbekercross in Koksijde gewonnen. De Nederlandse kampioen zette al vroeg in de wedstrijd druk. Wout Van Aert kon in eerste instantie volgen, maar moest zijn rivaal toch al snel laten gaan. Van der Poel reed onbedreigd naar de zege en pakt zo zijn achtste zege van het seizoen. Hij verstevigt ook zijn leidersplaats in de Wereldbeker.

Het vraagteken voor de cross was de schouder van Van der Poel. Hoeveel last had de renner van Beobank-Corendon na zijn valpartij van zaterdag in Boom? Al snel werd duidelijk dat het geen hindernis vormde, de Nederlander startte als snelste en legde meteen een stevig tempo op. De rest trapte op zijn adem, alleen Van Aert kon het wiel van Van der Poel houden.

Net geen twee ronden, zo lang duldde de Nederlandse kampioen het gezelschap van Van Aert alvorens hij zijn gaspedaal induwde. Van der Poel reed meter per meter weg van zijn rivaal, de cross lag meteen in een beslissende plooi. In de achtervolging kreeg Van Aert het gezelschap van Laurens Sweeck en Lars Van der Haar. Het bracht geen zoden aan de dijk, de drie kwamen geen meter dichter en streden om de podiumplaatsen.

Pech Van Aert

Halfweg trok de wereldkampioen nog eens door. Zijn twee metgezellen moesten hem laten gaan, de tweede plaats lag voor het oprapen. Dat was buiten materiaalpech gerekend. Eerst stond Van Aert al te voet door een kettingprobleem, dat hij zelf nog oploste. Maar op het moment dat hij de materiaalzone passeert, merkt de Wereldkampioen op dat hij achteraan lek staat. Dat leverde opvallende beelden op. Van Aert reed een stukje tegen de richting terug, zodat hij alsnog zijn fiets kon wisselen.

Sweeck en Van der Haar zagen het graag gebeuren. De twee zagen zo hun kans schoon om de tweede plaats in te pikken. Dat alles gebeurde ruim een minuut achter de eenzame leider Van der Poel, die de cross opnieuw domineerde. De Nederlander kende een foutloze wedstrijd en reed onbedreigd naar de zege. Hij loopt ook opnieuw uit in de WB-stand en de eindzege daarin lijkt hem nu al niet meer te kunnen ontsnappen.

Achter Van der Poel werd het nog enorm spannend voor de tweede plaats. Van der Haar liet Sweeck achter, maar moest zich wel reppen om de terugkerende Van Aert af te houden. De wereldkampioen moest zich zo tevreden stellen met een derde plaats.

Uitslag:

1. Mathieu van der Poel

2. Lars van der Haar

3. Wout Van Aert

4. Laurens Sweeck