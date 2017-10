Deze plus-sizemodellen laten foto net wél bewerken om iets duidelijk te maken

Diana Sirokai en Callie Thorpe zijn allebei plus-sizemodellen die ijveren voor meer body positivity en het was dan ook even schrikken geblazen toen de twee een sterk gefotoshopte foto van zichzelf deelden op Instagram. Maar daar hadden ze een goede reden voor.

Diana Sirokai en Callie Thorpe houden meestal geen blad voor de mond en staan regelmatig mee op de barricades om te ijveren voor meer body positivity. Dat hoeft ook niet te verbazen, want alle twee de vrouwen gaan door het leven met een maatje meer en willen ook andere volslanke vrouwen aanmoedigen om van zichzelf te leren houden zoals ze zijn. Het was voor hun vele honderdduizenden volgers op Instagram dan ook een verrassing dat ze een flink bewerkte foto van zichzelf deelden.

Normaal zijn de meisjes geen voorstander van Photoshop, maar dit keer draaiden ze de rollen om. "We hebben aan een fotograaf gevraagd om onze foto te bewerken en ik moet zeggen dat we er op allebei de foto's fantastisch uitzien", klinkt het onder hun portretten (de eerste is de bewerkte foto, de tweede de originele, nvdr.). "Het was de bedoeling om zo aan te tonen tot in welke enorme mate magazines en de media beelden manipuleren. We leven in zo'n neppe wereld en het is tijd om de echtheid terug te brengen. Wees trots op wie je bent en reken zo met iedereen af!"

Hun volgers konden in elk geval begrip opbrengen voor hun actie en de reacties waren zelfs lovend. "Bedankt om op zo'n leuke manier duidelijk te maken hoe misleidend al die foto's in magazines zijn", reageerde iemand onder meer.