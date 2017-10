Tennis op een kont en tepels aan een touwtje: huid komt tot leven in verrassend spotje

Je kent het vast wel, als je lang op een rieten stoel hebt gezeten, laat dat wel eens een afdruk achter op je vel. Met dat inzicht ging DBLG, een Brits reclamebureau aan de slag. Ze maakten voor hun tiende verjaardag een leuk spotje met de stopmotion techniek, waardoor afdrukken in de huid tot leven lijken te komen. Zo zie je plots een spelletje tennis op een kont of een feestje op iemands been. De figuurtjes om de afdrukken te maken, werden met een 3D-printer in hard plastic geprint, waarna ze met veel geduld voldoende afdrukken maakten om er een video van te maken.