Merksem -

De jeugdspelers van de vier City Pirates sites - Merksem, Linkeroever, Luchtbal en Deurne - stapten zaterdag tijdens de jaarlijkse City Pirates Parade van het voetbalveld in het Bouckenborghpark naar het Jef Mermansstadion. Vlaggen, muziek, maar vooral heel wat enthousiasme kleurden de parade. City Pirates is geen gewone voetbalclub, ze heeft de missie om alle kinderen uit Antwerpen via voetbal competenties aan te leren met oog voor respect, gelijkwaardigheid en engagement.