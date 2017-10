Meisje doet onmogelijke volleybal-save en iedereen wordt gek

Wat doe je als je ploeggenoot al met een flinke duik een bal probeert te redden, maar mislukt? Je springt er met een ongelofelijke duik over, zweeft even door de lucht en je redt alsnog de bal… Het klinkt eenvoudig, maar het is een sterk staaltje van doorzettingsvermogen dat dit meisje tijdens een match tussen twee Amerikaanse scholen neerzet. Na haar snoekduik gaat het spelletje immers gewoon door en meteen erna duikt ze nogmaals naar de bal, waardoor haar team uiteindelijk het punt binnenhaalt. Het publiek en haar teamgenoten weten even niet wat ze zien en gaan helemaal los.