Sommige kinderen krijgen nooit een uitnodiging voor een verjaardagsfeestje. Helpen we ze door de jarige te verplichten de hele klas uit te nodigen? Een basisschool in Denderhoutem maakte dat al verplicht, maar is het een goed idee? Specialisten vinden van niet.

De gezichten van de buitenbeentjes kunnen we ons zelfs als volwassene nog voor de geest halen: de twee of drie klasgenoten die nooit werden gevraagd om na de schooluren te komen spelen of om een verjaardag ...