Deze zes Antwerpse bedrijven en ziekenhuizen krijgen geld voor creatieve oplossingen mobiliteitsprobleem

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts trekt 640.000 euro uit als steun voor Antwerpse bedrijven en ziekenhuizen die investeren in duurzaam woon-werkverkeer. Het gaat onder andere om BASF en SD Worx.

Met de steun in de rug van het zogenaamde Pendelfonds kunnen bedrijven mobiliteitsoplossingen op maat uitwerken en werknemers stimuleren om meer gebruik te maken van de fiets, carpooling, openbaar vervoer… “We investeren in harde argumenten die chauffeurs bekeren tot een van de alternatieven voor de auto”, zegt Weyts.

Zes Antwerpse bedrijven krijgen nu, na de tiende oproep van het Pendelfonds, in totaal 639.109 euro financiële steun. Met dat geld investeren bedrijven in een uitgebreid fietsaanbod, treinabonnementen, of in de aanleg van bijvoorbeeld een carpoolparking op het bedrijventerrein.

Het Heilig Hartziekenhuis in Mol en AZ Sint Elisabeth in Herentals zetten met de installatie van douches en de aankoop van vouw- en stadsfietsen resoluut in op de fietscultuur. CNH Industrial in Antwerpen richt een carpoolparking in en biedt haar werknemers een abonnement van De Lijn aan.

“Elk bedrijf kiest een eigen aanpak, maar iedereen heeft hetzelfde doel: het woon-werkverkeer duurzamer maken”, stelt Weyts. “Door alternatieven slim te combineren, bereik je in veel gevallen nu al sneller en vlotter je werk.”

Dit zijn de bedrijven:

* Shipex Antwerpen (1.980 euro)

* AZ Sint Elisabeth Herentals (52.212 euro)

* BASF Antwerpen (195.000 euro)

* H. Hartziekenhuis Mol (166.244 euro)

* CNH Industrial Belgium Antwerpen (82.023 euro)

* SD Worx Antwerpen (141.650 euro)