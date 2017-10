In Zwijnaarde, nabij Gent, zijn afgelopen nacht twee personen omgekomen bij een verkeersongeval. Een derde persoon is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Het voertuig met Franse nummerplaat reed over de snelweg van Brussel naar Gent en is rond middernacht in Zwijnaarde op een verkeersgeleider gebotst. Over de exacte omstandigheden of de oorzaak van het ongeval is voorlopig niet meer bekend. Het parket kwam niet ter plaatse.