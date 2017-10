Valentine Dumont domineert ook op Swim Cup Amsterdam , Vanluchene zwemt EK-limiet

Valentine Dumont heeft zaterdag op de Swim Cup kortebaan in Amsterdam de 400 meter vrije slag en de 200 meter vlinderslag gewonnen. Emmanuel Vanluchene werd tweede op de 100 meter vrij en dook onder de limiet voor het EK kortebaan in Kopenhagen (13-17 december).

De zeventienjarige Dumont verpulverde haar persoonlijk record op de 400 meter. Met een chrono van 4:09.85 deed ze bijna drie seconden van haar vorige besttijd (4:12.78). Dumont komt in de buurt van het Belgische record, dat al sinds 2001 in handen is van Sofie Goffin (4:08.24). De Naamse domineerde ook de 200 meter vlinderslag en zette opnieuw een persoonlijke beste tijd op de tabellen. Haar vorige record (2:16.79) werd met meer dan vier seconden scherper gesteld tot 2:12.23.

Vanluchene zwom vrijdag op de 100 meter wisselslag al naar de eerste plaats en verzekerde zich bovendien van een EK-ticket. Op de 100 meter vrije slag moest de 24-jarige West-Vlaming vrede nemen met de tweede plaats, maar met 47.78 dook hij opnieuw onder de EK-limiet (48.04). Vanluchene werd derde op de 50 meter rugslag. Hij tikte aan in 24.84.

Daags na zijn overwinning op de 1.500 meter vrij finishte de zeventienjarige Noah Martens als tweede op de 400 meter wisselslag (4:28.08). Ook de zestienjarige Camille Bouden kwam op de 400 meter net tekort voor de overwinning. Een chrono van 4:57.74 leverde haar een tweede stek op.

Basten Caerts (1:01.24) werd vijfde op de 100 meter schoolslag. Lander Mulkers deed met een nieuw persoonlijk record (2:02.84) evengoed op de 200 meter vlinderslag. .

