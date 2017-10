Leider Oostende laat zich niet verrassen tegen Luik, ook achtervolger Bergen wint in EuroMillions League

In de EuroMillions League heeft leider Oostende zich niet laten verrassen in eigen huis. De competitieleider won overtuigend met 101-70 van Luik en blijft met een perfect rapport (vijf zeges in evenveel wedstrijden) op kop. Ook achtervolger Bergen won haar wedstrijd op zaterdagavond: het schoof Limburg United opzij met 79-69.

In de andere wedstrijden van zaterdagavond versloeg Kangoeroes Willebroek in eigen huis Charleroi met 80-67, terwijl de Antwerp Giants makkelijk wonnen op bezoek bij Leuven (67-92). Vrijdagavond had nummer twee Aalstar al nipt gewonnen op het veld van Brussels (71-75).

In de tussenstand leidt Oostende met een perfecte 10 op 10. Aalstar telt 9 punten, Bergen heeft 8 eenheden.