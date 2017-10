Puigdemont noemt plannen Spaanse regering “ergste aanval tegen Catalonië sinds Franco”

De Catalaanse minister-president Carles Puigdemont heeft de plannen van de centrale Spaanse regering in Madrid om de autonomie van de regio op te schorten, een “rechtstreekse en onaanvaardbare aanval op de democratie” en een “putsch” genoemd. Het is “de ergste aanval” tegen Catalonië sinds de dictatuur van Francisco Franco (1939-1975), zei Puigdemont zaterdagavond tijdens een televisietoespraak in Barcelona.