Chinese klokkenluidster vraagt asiel aan in Duitsland

De Chinese klokkenluidster Xue Yinxian, die in 2012 verkondigde dat Chinese atleten in de jaren ‘80 en ‘90 gedopeerd werden door de Chinese staat, heeft politiek asiel aangevraagd in Duitsland. Dat berichtte Sportschau, een sportmagazine op de Duitse publieke omroep ARD, zaterdag.

De voormalige sportdokter en turncoach werd gebannen uit de Chinese sportwereld. In Sportschau vertelt de intussen 79-jarige Xue Yinxian dat ze al voor de Olympische Spelen van Peking in 2008 werd geïntimideerd. “Acht verschillende mensen hebben me gewaarschuwd dat ik niet over doping mocht spreken. Soms belden ze om vijf uur ‘s ochtends”, getuigt ze.

Sportschau weet dat Xue Yinxian sinds een paar weken in een opvangcentrum voor vluchtelingen in Duitsland verblijft, omdat ze zich niet meer veilig voelt in China.

In 2012 klapte ze voor het eerste uit de biecht. Volgens de toenmalige turncoach werden atleten in de jaren ‘80 en ‘90 met groeihormonen en steroïden klaargestoomd voor de Olympische Spelen. “De Chinese medailles uit die periode moeten afgenomen worden, omdat ze allemaal wonnen dankzij doping”, zegt Xue Yinxian, die beweert dat meer dan 10.000 personen betrokken zijn bij de dopingaffaire. “Toen leefde de overtuiging dat dopinggebruikers de natie dienden. Al wie weigerde werd als staatsvijand in de gevangenis gestoken.”

Nog volgens Yinxian deden de Chinese dopingautoriteiten er alles aan om positieve testen op internationaal niveau te verdoezelen. De Chinese klokkenluidster moest naar eigen zeggen medische zorgen toedienen aan kinderen tussen 11 en 14 jaar die het slachtoffer waren van de secundaire gevolgen van doping.

Het Chinese Olympisch Comité en het ministerie van Sport waren niet beschikbaar voor commentaar.