Charleroi verliest punten in Lokeren dreigt aansluiting met leider Club Brugge te verliezen

Charleroi heeft voor de tweede speeldag op rij gelijkgespeeld in de Jupiler Pro League. De Zebra’s konden al sinds 2003 niet winnen bij Lokeren en daar kwam ook zaterdagavond geen verandering in: het werd 1-1 na goals van De Ridder en Benavente. De kloof met leider Club Brugge kan zondag uitgediept worden tot acht punten als blauwzwart wint.

Peter Maes haalde de borstel door zijn selectie na het povere gelijkspel tegen STVV. De Sutter, Terki en Benchaib kwamen in de ploeg ten koste van Miric, Rassoul en Kehli. Bij Charleroi liefst vijf wijzigingen na het gelijkspel tegen Eupen. N’Ganga, Dessoleil, Ilaimharitra, Lukebakio en Pollet kwamen in de ploeg.

Zo zwak Lokeren vorige week uit de startblokken schoot, zo scherp begon het gisteren aan de wedstrijd tegen Charleroi. De match was amper begonnen of Lokeren stond al op voorsprong via De Ridder. Een afgeweken voorzet van Robin Söder kwam bij de vrijstaande De Ridder terecht, en die plaatste het leer simpel overhoeks binnen. Een droomstart voor de thuisploeg.

Foto: Photo News

Amine Benchaib versierde zijn eerste basisplaats in de competitie en stelde niet teleur. Integendeel, de jongeling speelde met veel lef en toonde meermaals zijn klasse: goede vista, snelle voetjes en rustig aan de bal. Het leek alsof hij al jaren meedraaide. Na twaalf minuten was hij zowaar dicht bij zijn tweede treffer van het seizoen. Hij zette Dessoleil kinderlijk in de wind, maar zijn puntertje zeilde voorlangs. Jammer. De wedstrijd begon veelbelovend, maar na twintig minuten verwaterde de partij. Lokeren liet de bal aan Charleroi, maar die deden daar weinig tot niks mee. De enkele kansen die ze versierden kwamen er door dom balverlies van Lokeren. Vooral Mehdi Terki speelde een ongelukkige eerste helft met enkele slordige passes. Op slag van rust liet Benchaib zijn klasse zien met een heerlijk steekballetje tussen drie verdedigers op De Ridder.

Mazzu greep in tijdens de rust en haalde de onzichtbare Pollet naar de kant. Benavente was zijn vervanger. Dat bracht aanvankelijk weinig zoden aan de dijk. Verder dan enkele afstandsschoten van Lukebakio kwamen de Zebra’s niet. Lokeren beperkte zich tot verdedigen en dat brak hen zuur op. Invaller Benavente krulde het leer prinsheerlijk in de verste hoek na een subtiel een-tweetje met Baby. Een koude douche voor de thuisploeg, al liet het zich wel in slaap wiegen. Wie een spetterend slotkwartier verwachtte, was eraan voor de moeite. Beide ploegen leken tevreden met een puntendeling. Zaten ze misschien al met de midweekwedstrijd van dinsdag in hun hoofd? Zo eindigde de wedstrijd op een billijk gelijkspel. Hierdoor is Lokeren in de reguliere competitie al dertien thuiswedstrijden op rij ongeslagen, al schiet het weinig op met dat puntje. Charleroi blijft na dit weekend zeker tweede.