Hasselt - Fans van David Guetta die vrijdagavond naar de Ethias Arena in Hasselt waren afgezakt om de Franse dj aan het werk te zien, kregen een extra verrassing voorgeschoteld. Zijn Antwerpse collega Dimitri Vega kwam even mee het podium op.

Afgelopen zomer werken Dimitri Vegas & Like Mike samen met David Guetta (en Kiiara) aan ‘Complicated’, dat ondertussen op Spotify al goed is voor 44 miljoen streams. De twee broers zijn in december samen aan het werk te zien in het Sportpaleis.