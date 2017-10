Hoe een slachtoffer van de Bende van Nijvel voor een doorbraak zorgde in de zaak

David Van de Steen was amper negen jaar toen zijn ouders en zusje in koelen bloede werden doodgeschoten door de Bende van Nijvel. Zelf raakte de inmiddels 41-jarige Aalstenaar zwaargewond. Mede dankzij David lijkt er nu, zoveel jaren later, eindelijk een doorbraak te zijn in de zaak. “Ik ging zelf op onderzoek en gaf mijn informatie door aan het parket”, zegt hij tegen VTM Nieuws.

Op 9 november 1985 sloeg de Bende van Nijvel toe in de Delhaize in Aalst. David Van de Steen zag hoe de bendeleden zijn vader, moeder en zusje doodschoten. Ook hij werd neergeschoten, maar overleefde. Nu, ruim 30 jaar later, zou het gerecht weten wie ‘de Reus’ van de beruchte bende is. Dat komt mede door David, die de zaak op de voet bleef volgen. “Na de herdenking van de overval, vorig jaar in november, hoorde ik dat de Aalsterse man C.B. net voor hij stierf in 2015 aan zijn familie heeft opgebiecht dat hij deel uitmaakte van de bende”, zegt hij tegen VTM Nieuws.

“Het zal ongeveer een jaar verder zijn dat ik die tip binnenkreeg”, klinkt het. “Iemand uit het Dendermondse contacteerde mij en zei: ‘Ik moet u dringend spreken, want ik heb informatie.” De man vertelt David dat onder meer dat hij ‘de Reus’ nog gekend heeft. Het zou gaan om een “speciaal” type dat aan lager wal was geraakt. Hij zou gek zijn geweest op wapens en zat in het extreemrechtse milieu, iets wat gelinkt wordt aan de leden van de Bende van Nijvel.

De Delhaize in Aalst na de aanval, Foto: Photo News

Zelf op onderzoek

De tipgever ging met de informatie naar het gerecht, maar “die hebben daar niks mee gedaan”, aldus David. “Ik ben zelf op onderzoek gegaan. Ik ben eens gaan luisteren bij ex-collega’s omdat ik toch wat politiemensen ken. Hoe meer vragen ik stelde, hoe meer dat ik vaststelde dat de man een apart geval was.”

Gesprek

Uiteindelijk besluit David zelf naar het gerecht te stappen. “Het gerecht heeft dan mijn contactpersoon, de broer en zijn ex-vrouw uitgenodigd voor een gesprek. Blijkbaar zou iedereen meegewerkt hebben.”

Foto: Photo News

Zwijgen

Volgens David wisten er meer personen over de identiteit van ‘de Reus’, “In het Dendermondse zijn er nog mensen die dit verhaal heel goed kennen, maar die blijkbaar zwijgen”, klinkt het. “Dan vraag ik mij af: ‘Waarom?’. Het gaat hier om 28 moorden.”

Niet één Reus

David stelt verder dat er niet een enkele ‘Reus’ bestaat. “De Bende van Nijvel werkte altijd met personen die gelijkaardig waren aan elkaar. Ze hadden twee of drie reuzen, en door die door elkaar te gebruiken, kreeg je na iedere overval verschillende beschrijvingen van getuigen. Hij was dus één van de reuzen en niet ‘de Reus’.

Tijd dat het allemaal eens opgelost geraakt

Met deze informatie denkt David dat de zaak zich snel zal ontrafelen, besluit hij. “Als je weet dat het vanuit die middens komt, denk ik niet dat het zo heel moeilijk kan zijn om verbanden te gaan vinden. Ik denk dat nu veel mensen gaan beseffen dat het tijd wordt dat het allemaal eens opgelost geraakt.”